۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

نخست‌وزیر فلاندر بلژیک خبرداد؛

ایجاد دفتر تجاری بلژیک در ایران/شرکت‌های بلژیکی آماده همکاری شدند

نخست‌وزیر ایالت فلاندر بلژیک با اعلام اینکه این دولت در حال ایجاد دفتر تجاری در ایران است، گفت: هدف ما ارتقای روابط اقتصادی بین سه منطقه بلژیک و ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، «گرت بورژوا» در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان ایران و بلژیک گفت: بلژیکی‌ها شرکای قابل اتکایی برای ایران هستند و تاکنون موافقتنامه‌های زیادی را در سراسر جهان به امضا رسانده‌ و آماده‌اند که این موافقتنامه‌ها را با ایران هم امضا کنند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بلژیکی نقش مهمی در خدمات و تولید در سطح جهان دارند، افزود: این خدمات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات کشور بلژیک هستند، ارائه می‌شوند.

نخست‌وزیر ایالات فلاندر بلژیک با بیان اینکه فضای کسب و کار ما فرصت مناسبی برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند و ما مطمئن هستیم که در سال‌های آینده شرکت‌های ایرانی را در بلژیک می‌بینیم، افزود: فلاندر، دروازه شرکت‌های ایرانی برای بازارهای اروپایی است و شرکت‌های ایرانی برای اتصال به اروپا می‌توانند از این ایالت استفاده کنند.

بورژوا با تأکید بر اینکه ایران شریک تجاری مهمی برای کشور ما در منطقه بوده است، اظهار داشت: این روابط به دنبال تحریم‌ها قطع شد و ما دوباره به دنبال بازسازی این شراکت هستیم؛ زیرا تا سال ۲۰۱۰ بندر مهم ما یکی از پایگاه‌های کشتی‌های ایرانی بود.

وی ادامه داد: در ماه مارس امسال، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دوباره به بندر ما بازگشت و نخستین کشتی کانتینربر را پس از سال‌ها تحریم به این بندر فرستاد؛ همچنین تفاهمنامه همکاری بین بندر آنتورپ و بندر شهیدرجایی منعقد شده است.

نخست‌وزیر ایالات فلاندر بلژیک با بیان اینکه امیدواریم هیأت‌های اقتصادی بتوانند روابط موجود دو کشور را تقویت کنند، افزود: هیأت‌های اقتصادی به دنبال تماس با مردم هستند، زیرا این نکات برای رابطه تجاری و کسب و کار درازمدت مورد نیاز است.

بورژوا با تأکید بر اینکه دولت فلاندر در حال ایجاد دفتر تجاری در ایران است، گفت: هدف این دفتر، ارتقای روابط اقتصادی بین سه منطقه بلژیک و ایران است.

کد مطلب 3809872

