دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با مجارستانی ها همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه و هیات همراه از دانشگاه های Semmelweis و Debrecen کشور مجارستان بازدید و تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

در این بازدید که با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان و با حضور سفیر انجام شده بود، نشست مشترک با مسئولان دو دانشگاه مذکور و بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری­های مشترک تحقیقاتی انجام گرفت.

در این سفر ابتدا پیوندی و هیئت همراه به همراه رجبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان از دانشگاه Semmelwies بازدید کردند.

در نشست مشترک دو دانشگاه، توانمندی­ های دو دانشگاه ایرانی و مجارستانی معرفی و بحث و تبادل نظر اطلاعات در خصوص همکاری های علمی فیمابین پرداخته شد.

طرفین ضمن بر شمردن پتانسیل­های موجود در خصوص انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک خصوصاً در زمینه علوم دارویی، تبادل دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تبادل استاد بر تنظیم تفاهم نامه مشترک و آغاز روابط بین دانشگاهی تأکید کردند.

دانشگاه Semmelweis در سال ۱۷۶۹ تأسیس و با بیش از ۱۱ هزار دانشجو از ۶۰ کشور دنیا و دارا بودن دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی به همراه دانشکده بهداشت و توانبخشی بزرگترین دانشگاه مجارستان در علوم پزشکی محسوب می شود و دارای رتبه یک دانشگاههای این کشور است.

همچنین در این سفر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیات همراه از دانشگاه دبرسن Debrecen نیز بازدید و نشست مشترک با مسئولان این دانشگاه برگزار کردند.

در این نشست طرفین ضمن معرفی توانمندی­ های دو دانشگاه و ابراز تمایل بر همکاری­های مشترک تفاهم نامه ­ای را تنظیم کردند.

محورهای این تفاهم نامه همکاری در زمینه امنیت غذا، طب سنتی و عضویت در شبکه Pharmapolis (بزرگترین شبکه فناوری علوم سلامت مجارستان) بود.

دانشگاه دبرسن در سال ۱۵۳۸ تأسیس و با ۱۷۰۰ عضو هیات علمی دارای ماموریت دانشگاه نسل سوم پیشرو در زمینه فناوری و ارتباط با صنعت در کشور مجارستان است. این دانشگاه با ایجاد شبکه فن­اوری Pharmapolis مدلی موفق از بکارگیری علم و تجاری سازی تحقیقات ارائه کرده است.

در این سفر دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر جمشید سلام زاده معاون غذا و دارو به همراه رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و نماینده علمی معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری در مجارستان، رئیس دانشگاه همراهی کردند.