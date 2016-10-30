دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با مجارستانی ها همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه و هیات همراه از دانشگاه های Semmelweis و Debrecen کشور مجارستان بازدید و تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
در این بازدید که با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان و با حضور سفیر انجام شده بود، نشست مشترک با مسئولان دو دانشگاه مذکور و بحث و تبادل نظر در خصوص همکاریهای مشترک تحقیقاتی انجام گرفت.
در این سفر ابتدا پیوندی و هیئت همراه به همراه رجبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان از دانشگاه Semmelwies بازدید کردند.
در نشست مشترک دو دانشگاه، توانمندی های دو دانشگاه ایرانی و مجارستانی معرفی و بحث و تبادل نظر اطلاعات در خصوص همکاری های علمی فیمابین پرداخته شد.
طرفین ضمن بر شمردن پتانسیلهای موجود در خصوص انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک خصوصاً در زمینه علوم دارویی، تبادل دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تبادل استاد بر تنظیم تفاهم نامه مشترک و آغاز روابط بین دانشگاهی تأکید کردند.
دانشگاه Semmelweis در سال ۱۷۶۹ تأسیس و با بیش از ۱۱ هزار دانشجو از ۶۰ کشور دنیا و دارا بودن دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی به همراه دانشکده بهداشت و توانبخشی بزرگترین دانشگاه مجارستان در علوم پزشکی محسوب می شود و دارای رتبه یک دانشگاههای این کشور است.
همچنین در این سفر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیات همراه از دانشگاه دبرسن Debrecen نیز بازدید و نشست مشترک با مسئولان این دانشگاه برگزار کردند.
در این نشست طرفین ضمن معرفی توانمندی های دو دانشگاه و ابراز تمایل بر همکاریهای مشترک تفاهم نامه ای را تنظیم کردند.
محورهای این تفاهم نامه همکاری در زمینه امنیت غذا، طب سنتی و عضویت در شبکه Pharmapolis (بزرگترین شبکه فناوری علوم سلامت مجارستان) بود.
دانشگاه دبرسن در سال ۱۵۳۸ تأسیس و با ۱۷۰۰ عضو هیات علمی دارای ماموریت دانشگاه نسل سوم پیشرو در زمینه فناوری و ارتباط با صنعت در کشور مجارستان است. این دانشگاه با ایجاد شبکه فناوری Pharmapolis مدلی موفق از بکارگیری علم و تجاری سازی تحقیقات ارائه کرده است.
در این سفر دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر جمشید سلام زاده معاون غذا و دارو به همراه رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و نماینده علمی معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری در مجارستان، رئیس دانشگاه همراهی کردند.
