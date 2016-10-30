چهار فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره «ازمیر» ترکیه راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «آرداک» به کارگردانی اسماعیل منصف از تولیدات انجمن سینمای جوانان تهران به بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «ازمیر» ترکیه راه یافت و برای کسب تندیس «گربه طلایی» با فیلم‌هایی از مصر، مقدونیه، فرانسه، ایتالیا، پرتقال، هلند و اسپانیا به رقابت می پردازد.

«قارلی داملار» به کارگردانی هایده مرادی از تولیدات انجمن سینمای جوانان اردبیل، «هستی» به کارگردانی کمال پرناک از تولیدات انجمن سینمای جوانان تبریز و «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی از تولیدات انجمن سینمای جوانان خرم آباد در بخش خارج از مسابقه جشنواره نمایش خواهند داشت.

فیلم کوتاه «بیماری» به کارگردانی میلاد و سجاد ستوده در بخش خارج از مسابقه جشنواره نمایش داده می شود و فیلم کوتاه «سکوت» به کارگردانی فرنوش صمدی و علی عسگری نیز به نمایندگی از ایتالیا در بخش مسابقه به رقابت می پردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «ازمیر» که عضو سازمان جشنواره‌های فیلم اروپا نیز است هر ساله دورنمایی از فیلم‌های کوتاه گوشه و کنار جهان را نشان می‌دهد. این جشنواره فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی زیر ۳۰ دقیقه را در دو بخش ملی و بین‌الملل نمایش می‌دهد.

هفدهمین دوره این جشنواره ۲ تا ۶ نوامبر در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود.