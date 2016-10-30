پایان انتظار ۴۴ ساله کاراته ایران برای ایستادن بر سکوی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات چهارشنبه پنجم آبان ماه با حضور ۱۰۲۴ کاراته کا از ۱۱۸ کشور جهان به میزبانی اتریش در «تیپس آره نا»ی شهر لینز آغاز شد. کاراته کاهای حاضر در این رقابتها در طول ۵ روز مبارزات در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان به رقابت پرداختند.

در این رقابتها ۱۶ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره، ۳۲ مدال برنز و در مجموع ۶۴ مدال توزیع شد تنها ۲۵ کشور موفق به کسب مدال شدند. تیم ملی کشورمان با کسب سه مدال طلا و سه برنز برای نخستین بار در میان سه تیم برتر این رقابتها ایستاد.

ژاپنی ها با ٦ مدال طلا، ٢ نقره و یک برنز عنوان نخست را کسب کردند. فرانسه با ٤ طلا، ٢ نقره و ۳ برنز نایب قهرمان شدند و تیم ملی ایران هم روی سکوی سوم ایستاد.

تیم ملی کاراته ایران با طلای کومیته تیمی و دو مدال طلای سجاد گنج زاده و امیر مهدی زاده، سه مدال برنز حمیده عباسعلی، ذبیح الله پورشیب و علی اصغر آسیابری در این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.

نکته مهم دیگر در مورد تیم ملی ایران، روند رو به رشد کاراته کاهای کشورمان روی تاتامی لینز بود. تیم ملی ایران در هر شش فرصتی که برای کسب مدال داشت پیروز شد و هیچ مبارزه ای را در دیدارهای رده بندی و فینال به رقبا واگذار نکرد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان سال ۱۹۷۲ راه اندازی شد و بعد از عنوان چهارمی رقابتهای ۱۹۷۷ توکیو، این عنوان سومی با این تعداد مدال طلا، بهترین عملکرد نمایندگان ایران روی تاتامی جهانی بود.

تیم ملی کاراته ایران در رقابتهای ۲۰۰۶ تمپر فنلاند و ۲۰۱۲ پاریس عنوان پنجمی را کسب کرده بود و ۲۰۱۴ برمن آلمان هم ششم شده بود.