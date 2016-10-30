همایش «مطالعات میان رشته ای قرآن کریم» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم به همت جهاد دانشگاهی در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۳۰ آبان را در محورهای زیر به دبیر خانه این همایش به آدرس ایمیل iqsc۲۰۱۷@gmail.com ارسال کنند.

محورهای همایش:

۱) الگوهای تلفیقی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(مانند تلفیق درون ماندگار با روش¬های مفهوم سازی، جامع نگر و تحلیل مفهومی و...)

۲) نقد الگوهای تلفیقی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(مانند نقد کل گرایان و...).

۳) الگوهای دیالکتیکی(چالش در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم).

۴) رویکرد کل گرایانه در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(الگوها، فرآیندها،ظوابط منطقی، فنون و تکنیک ها).

۵) کارکردهای تحلیل گفتمانی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۶) رویکرد سیستمی به مطالعات میان رشته ای قرآن کریم (الگوها، فرآیندها،ظوابط منطقی، فنون و تکنیک ها).

۷) نقش و کارکردهای رویکردهای زبان شناختی و نشانه شناختی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

۸) خطاهای روش شناختی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم(مانند خطای اخذ تطبیق به جای تلفیق، خطای تحویلی نگری روش شناختی، حصرگرایی نقاب دار و...)

۹) نقش و کارکرد رویکرد پدیدارشناسی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

۱۰) نگاه نخستین در قرآن و الزامات روش شناختی آن

۱۱) تمایز روش شناختی مفاهیمی چون بین رشته ای، چند رشته ای، فرارشته ای، تقاطع(ترا) رشته ای در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۱۲) رویکرد بین رشته ای به مسأله تمایز بین ترجمه و تفسیر قرآن

۱۳) نقش و کارکرد تفکر انتقادی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

۱۴) نقش و کارکرد رویکرد وجودی نگر در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۱۵) فرآیندهای مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۱۶) الزامات روش شناختی نورو تئولوژی و قرآن کریم.

۱۷) الزامات روش شناختی مطالعات اپی ژنتیک و قرآن کریم.

۱۸) شایستگی های منش و بایستگی های کنشی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۱۹) نقد روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآنی موجود.

۲۰) امکان و عدم امکان استفاده از رهیافت های هرمنوتیکی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۲۱) مقایسه رویکرد های میان رشته ای و سایر رویکرد ها در فهم قرآن کریم.

۲۲) نقش و کارکرد مطالعات تجربی در رویکرد میان رشته ای به قرآن کریم

۲۳) نقش و کارکرد مطالعات تاریخی در رویکرد میان رشته ای به قرآن کریم.

۲۴) نقش و کارکرد علوم شناختی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

۲۵) جایگاه رویکرد میان رشته ای نزد قرآن پژوهان پیشین.

۲۶) الزامات روش شناختی رویکردهای نظام سازانه.



این همایش در بهمن ماه ۱۳۹۵در مشهد مقدس برگزار می شود. علاقه مندان برای ثبت نام در همایش می توانند به سایت ثبت نام به آدرس http://www.muslimstudents.ir/research/ مراجعه کنند.