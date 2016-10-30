  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

استعلام پیامکی تعداد موبایل های ثبت شده به نام مشترک فراهم شد

استعلام پیامکی تعداد موبایل های ثبت شده به نام مشترک فراهم شد

معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از امکان استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه از طریق سرویس پیامک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی این امکان را به منظور تسهیل در استعلام تعداد خطوط ثبت شده ارتباطات سیار به نام مشترکان اعلام کرد.

از این رو مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهای تلفن همراه کشور باخبر شوند.

همچنین امکان استعلام تعداد خطوط از طریق مراجعه به سایت http://mobilecount.cra.ir وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق یک خط تلفن همراه که مطمئن هستند متعلق به خودشان بوده و اطلاعات آنها مانند کد ملی به درستی ثبت شده است، تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان را استعلام کنند.

مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از خطوط می‌توانند شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از تمامی خطوط به نام خود آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم‌کارتها اقدام کنند.

کد مطلب 3810293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Farhadarandi IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      گوشیمو دزدیدند و هر باری روشنش میکنن میخوام ببینم کجاست gps بیشتر وقتا روشن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها