تذکر کتبی به وزیر راه با هدف تسریع در تعریض محور اصلی خنداب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر کریمی در تذکر کتبی به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، تسریع در تکمیل طرح تعریض و بهسازی راه اصلی شهرستان خنداب، با توجه به تلفات انسانی بالا در جاده مذکور را خواستار شد.

در شرح این تذکر آمده است: « جاده اصلی و محوری شهرستان خنداب سال ها است که در دست تعریض و بهسازی قرار دارد، ولی متاسفانه با توجه به ترافیک این جاده به طور مستمر شاهد بروز تصادفات و مجروح و کشته شدن اهالی شریف این شهرستان و روستاهای منطقه هستیم که اخیرا وقوع یک حادثه، باعث اعتراض عمومی مردم و بستن جاده اصلی شد و ما به عنوان نماینده مردم، هیچ پاسخ و توجیهی برای تداوم وضعیت بحرانی فوق نداریم و تسریع در تکمیل عملیات بهسازی و تعریض این جاده ضروری است.»

گفتنی است جاده ارتباطی خنداب از حادثه خیزترین محورهای مواصلاتی استان مرکزی است که به خاطر نداشتن استانداردهای موردنیاز یک جاده بین شهری، تاکنون خسارت های جانی و مالی فراوانی برجای گذاشته است.

تعریض یازده کیلومتر از جاده اصلی خنداب تا دوراهی پل دوآب در آغاز دولت یازدهم پیگیری و آغاز شد اما تاکنون به انجام نرسیده است.