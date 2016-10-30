به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد «رائول لوزانو» سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از بازی‌های المپیک به پایان رسید و فدراسیون برای بررسی عملکرد تیم ملی در سال ۲۰۱۶ برگزاری جلسات کارشناسی خود را آغاز کرده است.

بر این اساس رئیس فدارسیون والیبال به منظور جمع بندی نظرات کارشناسان، مربیان و پیشکسوتان این رشته ورزشی و ارائه بهترین راهکار به هیات رئیسه برای تصمیم گیری در این زمینه، نشست های کارشناسی با گروه های مختلف خواهد داشت.

دو نشست در این خصوص برگزار شد که سومین نشست نیز از ساعت ۱۰ فردا دوشنبه با حضور مربیان و کارشناسان فنی این رشته در دفتر رئیس فدراسیون والیبال برگزار می شود.