«گرث بیل» قراردادش را تا سال ۲۰۲۲ با رئال تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گرث بیل» بازیکن ۲۷ ساله تیم فوتبال رئال مادرید، در سال ۲۰۱۳ با قراردادی در حدود ۱۰۰ میلیون یورو از تاتنهام به این باشگاه پیوست و در طول این سه فصل موفق شده است تا دوبار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند.

این ملی پوش ولزی بعد از «لوکا مودریچ» و «تونی کروس»، قراردادش را برای ماندن در «سانتیاگو برنابئو» تمدید کرد، این در حالی است که انتظار می رود «کریستیانو رونالدو» نیز به زودی قرارداد جدیدی با این باشگاه امضا کند.

باشگاه رئال مادرید طی بیانیه ای رسمی اعلام کرد که بیل در نشست خبری ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه تمدید قراردادش را تأیید خواهد کرد.

شنیده ها حاکی از آن است که قرارداد بیل شامل یک بند آزادسازی معادل ۵۰۰ میلیون یورو (۴۵۲ میلیون پوند) خواهد بود.

«جان توشاک» سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی ولز، که برای اولین بار بیل را در سن ۱۷ سالگی به تیم ملی دعوت کرد، معتقد است که او در آینده ای نزدیک نقش مهمی در باشگاهش ایفا می کند.

توشاک گفت: من رئال مادریدی را می بینم که دو یا سه سال آینده در رأس بازی هایش، بهره بسیاری از بیل می برد. اعتقاد دارم که وی در دوران حرفه ای خود برنده توپ طلا می شود. در سالهای نزدیک او رهبر رئال خواهد شد.

بیل که در کنار رونالدو و «کریم بنزما» مثلث تهاجمی رئال، موسوم به «BBC» را تشکیل می دهد، در ۱۳۵ بازی خود برای این تیم موفق به ثبت ۶۲ گل و ۳۴ پاس گل شده است.