شأن و جایگاه مردم در مراجعه به دستگاه قضایی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با تاکید بر لزوم پرهیز در برخورد سلیقه‌ای در مسائل قضایی اظهار داشت: حق و حقوق افراد باید در همه حال رعایت شود نه اینکه دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای باشد و در همه رده‌ها این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: شأن و جایگاه مردم نیز باید از سوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی رعایت شود و همگان باید تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند.

استاندار یزد با بیان اینکه حتی افراد متخلف و مجرم نیز انسان هستند و باید به شیوه انسانی با آنها برخورد شود، بیان کرد: این موضوع در مواردی که هنوز جرمی اثبات نشده، پررنگ‌تر و حائز اهمیت‌تر است.

وی از تلاش‌های دستگاه قضایی، نظامی و انتظامی در استان یزد تقدیر کرد و اظهار داشت: این دستگاه‌ها توانسته اند در کنار یکدیگر نظم و امنیت را به عنوان یک مولفه بسیار مهم در استان حاکم کنند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: این انتظار وجود دارد که سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان‌های دستگاه قضا، همچون سال‌های قبل در زمینه اجرای عدالت بر مبنای نظم و انضباط در استان فعالیت کند.

استاندار یزد تصریح کرد: نظم و امنیت در جامعه جز با همدلی و همراهی برقرار نمی‌شود و مردم نیز نقش بسیار مهمی در برقراری نظم و امنیت در جامعه ایفا می کنند.

میرمحمدی، کنترل و پیشگیری را نیز در کنار نظم و امنیت بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: باید تلاش شود تا از اقداماتی که می‌تواند به امنیت جامعه ضربه و خدشه وارد کند، جلوگیری به عمل آید.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، از تلاش‌های مهدی تشکری تقدیر و یوسف مسیبی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی شد.