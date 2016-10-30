ماموریت حشدالشعبی قطع خطوط ارتباطی داعش در موصل با الرقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، سخنگوی حشدالشعبی عراق در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت عملیات آزادسازی موصل پرداخت.

بر اساس این گزارش، «احمد الاسدی» سخنگوی حشدالشعبی عراق تاکید کرد: پس از اینکه در طول ۷ روز راه های امدادرسانی آماده شد، عملیات در محور غربی برای آزادسازی موصل کلید خورد. قطع خطوط ارتباطی میان موصل در عراق و الرقه در سوریه منجر به تسهیل نابودی داعش خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: حیدرالعبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ماموریت بزرگی را به حشدالشعبی داده است مبنی بر اینکه خطوط کمک رسانی داعش قطع شود و عناصر داعش محاصره گردند. طبق نقشه حیدرالعبادی حشدالشعبی برای ورود به مرکز شهر موصل ماموریتی ندارد اما در صورت نیاز وارد خواهیم شد.

سخنگوی حشدالشعبی در پایان تاکید کرد: مرحله دوم عملیات نیروهای حشدالشعبی پاکسازی تمامی مناطق غربی هم مرز با سوریه است.