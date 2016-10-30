اعضای کمیسیون صنایع مجلس فردا به قزوین سفر می کنند

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی از همه ظرفیت های کشور استفاده می کنیم تا شرایط کسب و کار بهبود پیدا کند.

وی افزود: خوشبختانه در سفر ریاست جمهور هم اعتبارات ویژه ای برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال اختصاص یافت و ما نیز در مجلس مصم هستیم تا به تولید و اشتغال کمک کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون صنایع هم ظرفیت بسیار خوبی برای طرح مشکلات واحدهای صنعتی و کمک به حل آنهاست که با برنامه ریزی انجام شده مقدمات سفر این نمایندگان به استان را فراهم کرده ایم.

محمدی اضافه کرد: اعضاء کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه به استان قزوین سفر خواهند کرد.

وی گفت: اعضاء کمیسیون صنایع در سه گروه از واحدهای صنعتی شهرستانهای قزوین، البرز و آبیک، تاکستان و بویین زهرا و آوج دیدن خوئاهند کرد و با مشکلات و توانمندی های این مراکز آشنا خواهند شد.

محمدی افزود: در این برنامه اعضاء کمیسیون ضمن بازدید از واحدهای فعال، نیمه فعال و تعطیل شده و نیز واحدهای تولیدی در حال ساخت و شهرک های صنعتی با مدیران واحدها گفتگو می کنند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در پایان این بازدیدها با تشکیل جلسه کارگروه رفع موانع و تسهیل و رونق تولید با حضور مدیران استان تصمیات لازم در خصوص تسریع در حل مشکلات واحدهای صنعتی اتخاذ خواهد شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۲۳ عضو دارد که سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین نیز از آن جمله است و ریاست آن با عزیز اکبریان نماینده مردم کرج است.