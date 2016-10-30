ابراز نگرانی دی میستورا در برابر حملات گروه های مسلح به حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی نسبت به حملات گروه های مسلح به مناطق مسکونی در حلب ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ضمن ابراز نگرانی از حملات گروه های مسلح به حلب تاکید کرد: طبق گزارش های دریافت شده از منابع میدانی در غرب حلب، بر اثر حملات گروه های مسلح ده ها نفر از شهروندان از جمله کودکان کشته و زخمی شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که بدین طریق در صدد کاهش محاصره در شرق حلب هستند، باید بدانند که به کارگیری سلاح های سنگین علیه شهروندان ممکن است به عنوان جنایت جنگی محسوب شود. شهروندان حاضر در حلب به آتش بس جامع در این شهر نیاز دارند.

گفتنی است، گروه های مسلح منطقه الحمدانیه را در شهر حلب هدف حملات خمپاره ای آغشته به گازهای سمی قرار دادند که منجر به مسموم شدن حدود ۴۰ شهروند سوری شد.