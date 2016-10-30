رئیس قوه قضائیه بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه که به عراق سفر کرده است روز یکشنبه با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر بیانیه دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق روز یکشنبه در دفترش با رئیس قوه قضائیه و هیات همراه وی دیدار کرد. در این دیدار «مدحت المحمود» رئیس شورای عالی قضایی عراق و اعضای قوه قضائیه این کشور نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش در این دیدار تقویت روابط دو جانبه بین ایران و عراق، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و فساد و نیز امضای یادداشت تفاهم بین قوای قضائیه دو کشور و پیروزی های نیروهای عراقی در مقابل گروه تروریستی داعش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این دیدار بر اهتمام دولت این کشور به همکاری با قوه قضائیه برای حمایت از استقلال دستگاه قضایی و دولت تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به عملیات آزادسازی موصل گفت: عراق درگیر نبرد و کسب پیروزی در مقابل داعش است. ما در چارچوب عملیات موصل مناطق گسترده ای را آزاد کردیم و طی آن بر اهمیت حفظ سلامت غیرنظامیان و نیروهای خود تاکید نمودیم.

از سوی دیگر آیت الله آملی لاریجانی نیز پیروزی های نیروهای عراقی در مقابل داعش را تبریک گفته و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین تمایل ایران برای تقویت همکاری دو جانبه بین دو کشور در زمینه های مختلف را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است که دستگاه قضایی عراق روز یکشنبه در مقر قوه قضائیه این کشور در بغداد یادداشت تفاهمی را با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به امضا رساند. «مدحت محمود» رئیس شورای عالی قضایی عراق تاکید کرد که این یادداشت تفاهم زمینه های متعددی از جمله تحویل متهمان و مبارزه با تروریسم را شامل می شود.

دیدار با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق

آیت الله آملی لاریجانی همچنین روز یکشنبه با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کرد. الجبوری در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه بین ایران و عراق در زمینه قضایی، دادگستری و دادگاه ها تاکید کرد.

دفتر الجبوری طی بیانیه ای اعلام کرد که رئیس پارلمان عراق با آیت الله صادق آملی لاریجانی و هیات همراه وی دیدار و بر اهمیت اینکه این دیدار صفحه ثمربخش جدیدی در روند مناسبات دو کشور دوست و همسایه باشد تاکید کرد.

الجبوری گفت: باید برای توسعه روابط دو جانبه در زمینه قضایی و دادگستری و نیز گسترش تبادل تجربیات و همکاری دو جانبه بین قوه قضائیه ایران و عراق در مواجهه با جرایم سازمان یافته و تروریسم راهکارهای بهتری اندیشده شود.

یادآور می شود که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز شنبه به همراه هیات همراه خود وارد بغداد پایتخت عراق شده بود.