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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۶

رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد:

راه اندازی ۳۰ مرکز مشاوره تندرستی جدید در دانشگاه‌ها

راه اندازی ۳۰ مرکز مشاوره تندرستی جدید در دانشگاه‌ها

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: طی چند ماه آینده ۳۰ مرکز مشاوره تندرستی جدید در دانشگاه های کشور راه اندازی و تجهیز می شوند.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار لازم برای راه اندازی مراکز مشاوره تندرستی در دانشگاه ها تامین شده است و طی چند ماه آینده ۳۰ مرکز مشاوره تندرستی جدید در دانشگاه های کشور راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: درحال حاضر ۲۰ مرکز مشاوره تندرستی در دانشگاه های کشور مشغول به فعالیت هستند که طی چندماه آینده تعداد این مراکز به ۵۰ مرکز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: در مراکز مشاوره تندرستی مشکلات جسمی و حرکتی دانشجویان به صورت علمی ارزیابی و پیگیری می شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: با راه اندازی و تجهیز این مراکز می توانیم شناخت دقیق تر و بهتری از وضعیت جمسی دانشجویان داشته باشیم.

کد مطلب 3810751

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