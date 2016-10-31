به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه جایزه فرهنگستان به مطبوعات
مقدمه
یکی از وظایف مهم رسانهها انتقال درست پیام به بهترین شکل در کمترین زمان است. زبان بهعنوان ابزار ارتباطی نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا میکند. کاربرد درست زبان برپای قواعد آن و با استناد به اصول و مبانی نگارش، نخستین و مهمترین وظیفه هر رسانه است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی باهدف کمک به ارتقای جایگاه زبان فارسی و با توجه به لزوم ایجاد زمینههای مناسب برای رشد و اعتلای زبان مطبوعات، هرسال جایزه ای به نشریات مکتوب و الکترونیکی منتخب اهدا میکند.
تشکیلات
۱. شورای سیاستگذاری: رئیس فرهنگستان، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه عضو شورای فرهنگستان، نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان.
وظایف: تعیین سیاستهای کلی همچون تصویب شیوه نامهها و آیین نامهها، تعیین نوع و تعداد نشریات و جوایز، شیوه انتخاب داوران.
۲. کارگروه: سه عضو شورای فرهنگستان، نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر جایزه و یک کارشناس گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، یک نفر از ویراستاران برجسته کشور با سابقه مطبوعاتی به انتخاب معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وظایف: تدوین شیوه نامهها و آیین نامهها، پیشنهاد نوع و تعداد نشریات و جوایز، تعیین صلاحیت داوران، انتخاب مصداقها و تعیین نحوه بررسی آثار و تصمیم گیری در کلیه امور جایزه.
داوران
ویراستاران خبره فرهنگستان به پیشنهاد گروههای علمی و تأیید کارگروه.
دامنه انتخاب
تمام روزنامههای کشور (روزنامه¬های سراسری، استانی، ورزشی) و تمام خبرگزاریها و ۲۰ پایگاه اول خبری.
تبصره: رسانههایی در داوری شرکت داده میشوند که در طرح رتبه بندی ذیربط (روزنامهها، خبرگزاریها، پایگاههای خبری) شرکت کرده باشند.
معیارهای ارزیابی
شامل نکات مربوط به ویرایش فنی و زبانی به شرح جدول زیر است:
توضیح
۱. به ازای هر کاربرد نادرست یک نمره منفی داده میشود.
۲. در موارد نادرست که تکرار می¬شوند، فقط یکبار امتیاز کم میشود.
۳. در داوری، تفاوتهای زبان روزنامهنگاری در خبر که مبتنی بر سرعت است با زبان مقالهنویسی، رعایت میشود.
منابع مورد استناد داوران
۱. فرهنگ املایی خط فارسی؛ ۲. دستور خطّّ فارسی؛ ۳. واژههای مصوب فرهنگستان (۱۳ جلد).
توضیح: هر سه منبع بهصورت برخط در وبگاه فرهنگستان به نشانی:http://www.persianacademy.ir در دسترس است.
بررسی آثار
۱. هر اثر را دو داور بر اساس برگه ارزیابی و معیارهای تعیینشده بررسی میکنند و نتیجه بررسی در کارگروه مطرح و در مورد آن تصمیمگیری میشود.
۲. مبنای بررسی آثار در روزنامه¬ها، انتخاب تصادفی یک خبر تولیدی و دو مطلب از بخشهای صفحه اول، گزارش، سرمقاله، مقاله، مصاحبه (جمعاً حدود ۲۰۰ جمله) و در خبرگزاریها و پایگاههای خبری، انتخاب تصادفی دو خبر تولیدی از بخش خبر خواهد بود.
۳. انتخابهای تصادفی از همه روزنامهها متعلق به روز واحد خواهد بود. روزنامههایی که نسخهای از روز اعلام شده را به ستاد ذیربط مستقر در فرهنگستان نرسانند به مرحله داوری راه نمییابند.
۴. به رسانههایی که دورههای مورد تأیید فرهنگستان در زمینه درستنویسی یا ویرایش برای روزنامهنگاران خود برگزار میکنند (بسته به شرح دروس، نفر، ساعت و سطح مدرسان) به ازای هر دوره، ۵ امتیاز تعلق میگیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حقالتدریس مدرسان این کارگاهها را تا ۵۰ دوره در سال پرداخت میکند.
نحوه داوری
داوری در دو مرحله انجام می¬شود: آثاری که در مرحله نخست ۷۰ درصد امتیاز لازم را کسب کرده باشند به مرحله دوم راه پیدا می¬کنند. از میان آثار منتخب در این مرحله سه روزنامه (کشوری، استانی، ورزشی) و یک خبرگزاری انتخاب می¬شود. برای ۵ رسانه برتر در هر گروه، یک دوره انتخاب تصادفی دیگر (مربوط به شمارههای دیگر، اما مشابه برای هر ۵ رسانه) نیز انجام میگیرد و معدل دو دور داوری، امتیاز نهایی خواهد بود.
زمان
برگزاری آیین اعطای جوایز در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات در آبان هر سال خواهد بود.
منتخبان
۱.یک روزنامه سراسری
۲. یک روزنامه استانی
۳. یک روزنامه ورزشی
۴. یک پایگاه خبری یا خبرگزاری
۵. یک مجله اجتماعی (با محور خانواده)
۶. یک روزنامه که به مسائل زبان، خط و ادب فارسی اهتمام ویژه داشته باشد.
جوایز
۱. اهدای لوح یادبود «جایزه فرهنگستان به جشنواره مطبوعات».
۲. افزایش سه برابری یارانه نشریات برگزیده در اولین فهرست یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره: این جایزه به نشریات و خبرگزاری¬ها و پایگاههای خبری اهدا می¬شود و شامل نویسندگان آثار نخواهد بود.
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