صدای پای گسل ناشناخته در شمال کرمان به گوش می رسد

خبرگزاری مهر – گروه استانها: حالا دیگر صدای زمین لرزه های شهر زرند بلندتر روزهای گذشته شده است و با تعطیل شدن دو روزه مدارس، توزیع چادر به صورت امانی، نیمه تعطیل شدن بیمارستان سینا و تخریب بخشی از بازار تاریخی این شهر نگرانی ها از روند ادامه دار زمین لرزه های اخیر بیشتر شده است.

آرامش مهمترین نیاز این روزهای شهر زرند است اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که آرامش بدون احتیاط و تدابیر ایمنی می تواند فاجعه بار باشد هر چند آرامش مهمترین نیاز این روزهای شهر زرند است اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که آرامش بدون احتیاط و تدابیر ایمنی می تواند فاجعه بار باشد و تصویری از شهر بم را بر بوم آینده زرند رقم می زند.

زمین لرزه ۴.۶ ریشتری که شب گذشته زرند را لرزاند موجب حضور مجدد مردم در معابر عمومی و ترس آن ها از بروز زمین لرزه شدیدتر شد.

شب گذشته بسیاری از مردم با نصب چادر در معابر عمومی، کوچه ها و مکان های فاقد سقف شب را در فضای باز گذراندند تا خطر خانه های ترک خورده، آن ها را تهدید نکند.

با وجود زمین لرزه های پی در پی یکی از سیاست های اصلی مسئولان حفظ آرامش و دوری مردم از اضطراب است که در همین راستا مسئولان استان کرمان با تعطیل کردن مدارس شهر سعی کردند از دل نگرانی های مردم حداقل طی ساعات روز بکاهند. به این ترتیب عملا مدارس زرند تا روز شنبه تعطیل خواهد بود.

بیماران برخی از بخشهای بیمارستان ۶۰ ساله سینا نیز به دلیل غیر مقاوم بودن این ساختمان به بیمارستان امام علی منتقل شده اند.

افزایش شدت و تعداد موارد ترک خوردگی سازه ها

به دلیل زمین لرزه های پی در پی تعداد قابل توجهی از خانه ها و سازه های اداری شهر دچار ترک خوردگی شده اند و به همین دلیل مردم متقاضی دریافت چادر برای اسکان موقت شده اند که مسئولان اجرای این طرح را تا امروز ضروری نمی دیدند اما به دلیل شدت زمین لرزه ها و خسارات به خانه ها طبق تصمیم ستاد بحران از سه شنبه توزیع چادر امانی نیز در شهر شروع می شود و شهروندان می توانند به ازای ارائه کارت ملی و تائید گروه ارزیاب مبنی بر خسارت منازل، یک چادر به صورت امانی دریافت کنند این درحالی است که در سال ۸۳ نیز ۸۲ هزار چادر در بین مردم زرند توزیع شده بود.

حضور کارشناسان موسسه ژئوفیزیک در زرند

همچنین مطابق با گفته مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان گروهی از کارشناسان موسسه ژئوفیزیک نیز در منطقه حضور یافته اند و در حال بررسی فعالیت گسل ناشناخته ای هستند که موجب بروز این زمین لرزه ها شده است.

محسن صالحی در گفتگو با مهر، دلیل بروز زلزله را گسل بزرگ کوهبنان می داند که گسله ای از آن، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در حال فعالیت است و موجب بروز زمین لرزه ها می شود.

از نظر علمی زمین لرزه قابل پیش بینی نیست

نماینده مردم زرند در مجلس نیز که طی ساعت های اخیر پیگیری های گسترده ای برای جذب اعتبار و استقرار هلال احمر در زرند انجام داده است در خصوص زمین لرزه های اخیر این شهر به خبرنگار مهر می گوید: از نظر علمی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست یک اتفاق در عمق ١٠-٢٠ کیلومتری زمین در حال وقوع است و هیچ کس خبر ندارد که در ساعات آینده چه روی می دهد.

حسین امیری افزود: انشالله تا ١٠ سال دیگه زلزله نشود اما ممکن است دوباره امشب یا فردا زلزله روی دهد لذا از نظر علمی بروز زمین لرزه در ساعات آینده را تایید نمی کنم و تنها از مردم می خواهم که تدابیر ایمنی را به شدت رعایت کنند.

نیروهای هلال احمر در منطقه حضور دارند و تمام تلاش خود را برای مدیریت اوضاع به کار خواهیم بست وی تاکید می کند: نیروهای هلال احمر در منطقه حضور دارند و تمام تلاش خود را برای مدیریت اوضاع به کار خواهیم بست.

امیری ادامه داد: پیگیری های زیادی از طریق وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش انجام داده ایم تا بتوانیم به مدت دو روز مدارس را تعطیل نماییم اما مراکز آموزش عالی و دانشگاه های زرند دایر می باشند.

وی گفت: رییس هلال احمر و رییس امداد نجات کشور و کارشناسانی از حوادث کشور جهت بررسی زلزله های زرند عازم کرمان شدند.

امیری همچنین تاکید کرد: با توجه به گسترده ترک خوردگی باید در اسرع وقت اعتبار مشخص برای بازسازی شهر زرند و روستاهای اطراف اختصاص یابد.

توزیع چادر امانی خواهد بود

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: جلسه مدیرات بحران شب دوشنبه در زرند برگزار و اقدامات مقتضی برای کمک به مردم و مقابله با تهدیدات زمین لرزه انجام شد.

همه امکانات امدادی در شهر زرند آماده باش کامل است و به مردم اطمینان می دهیم همه موارد در حال رصد است و مطالعه بر روی گسل نیز آغاز شده است ابوالقاسم سیف الهی تاکید کرد که همه امکانات امدادی در شهر زرند آماده باش کامل است و به مردم اطمینان می دهیم همه موارد در حال رصد است و مطالعه بر روی گسل نیز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به خسارات روزهای اخیر زمین لرزه شهر را به ۲۳ منطقه تقسیم و از امروز گروه های رصد به محلات اعزام می شوند و به خانوارهایی که خانه های غیر قابل سکونت داشته باشند چادر تحویل می دهند.

وی ادامه داد: از مردم می خواهیم به هیچ عنوان زیر سقف سازه های غیرمقاوم نروند و احتیاط کنند.

سیف الهی گفت: اوضاع کاملا رصد می شود، گام به گام جلو می رویم و فردا مجددا جلسه ستاد بحران را تشکیل و آخرین وضعیت را رصد می کنیم.

وی تاکید کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و ترس و اضطراب در این شرایط از هر فاکتور دیگر مخرب تر است.

وی گفت: همه آسیب دیدگی ها رصد می شود ضمن اینکه خانواده همه مسئولان در زرند هستند و شرایط بحرانی نیست و حتی شخص بنده شب دوشنبه در زرند بودم.

به لحاظ روانی بهتر دیدم همه اعضای خانواده کنار هم باشند به همین دلیل دو روز مدارس تعطیل شد

معاون استاندار کرمان در خصوص تعطیلی مدارس گفت: تعدادی از مدارس صدمه دیده اند اما ۷۰ درصد از مدرسه ها مشکل نداشند اما به لحاظ روانی بهتر دیدم همه اعضای خانواده کنار هم باشند به همین دلیل دو روز مدارس تعطیل شد.

وی از ایجاد یک مجموعه اردوگاهی در زرند خبر داد و گفت: در گذشته هم چند سالن مقاوم برای اسکان در نظر گرفته شده بود و به مردم توصیه می کنیم شب را در این سالن ها بگذارنند.

وی گفت: در صورت بروز زمین لرزه گسترده راور، کرمان و کوهبنان برای کمک رسانی در اماده باش قرار گرفته اند و هلال احمر نیز تمام تجهیزات لازم را در اختیار دارد و حتی تقویت نیز شده است.

اما پس از زمین لرزه ۴.۶ ریشتری دوشنبه مردم بار دیگر در فرمانداری زرند حضور یافتند و خواستار بررسی اوضاع توسط مسئولان شدند. علی صادق زاده، معاون فرماندار زرند در جمع آن ها حضور یافت و به مردم اطمینان داد که اوضاع کاملا تحت کنترل است.

بازسازی خانه ها به زودی آغاز می شود

وی تاکید کرد: همه ما در شهر حضور داریم و زیر سقف ساختمان های همین شهر در حال برگزاری جلسه و پیگیری و رصد هستیم و معاون استاندار هم به جمع ما افزوده شده است.

صادق زاده عنوان کرد: پیگیری در راستای بازسازی خانه های آسیب دیده در حال انجام است و اعتباری هم برای جابجایی بیمارستان سینا در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: متخصصان زمین شناسی کشور به زرند دعوت شده اند و در حال بررسی گسل هستند و طبق آنچه گفته شده است زمین لرزه ها ناشی از گسل جوان کوهبنان است و به احتمال فراوان لرزش ها در همین سطح خواهد ماند و از این شدید تر نمی شود و اگر هم زمین لرزه شدید روی بدهد جای نگرانی نیست زیرا شهر در گذشته مقاوم سازی شده است و مردم هم هوشیار شده اند.

در پی زمین لرزه اخیر بخش هایی از بازار نیز خسارت عمده دیده است که برای جلوگیری از خسارت های جانی بخشی از سقف به زودی تخریب و مجددا بازسازی می شود وی تاکید کرد: ما نگرانی شدیدی در خصوص ریزش خانه ها نداریم و این حرف را بعد از بررسی میدانی از خانه ها می زنیم.

به نظر می رسد در کنار اقدامات میدانی مسئولان از جمله تجهیز انبارهای هلال احمر، مستقر شدن گروه های امدادی، توزیع چادر و ... ارتقا امنیت روانی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

گفته می شود در پی زمین لرزه اخیر بخش هایی از بازار نیز خسارت عمده دیده است که برای جلوگیری از خسارت های جانی بخشی از سقف به زودی تخریب و مجددا بازسازی می شود.

این روزها شهر زرند به شدت تحت تاثیر زمین لرزه های پی در پی است و زندگی مردم نیز با زمین لرزه همخوانی پیدا کرده است.

اما توصیه مسئولان به مردم شهر زرند و روستاهای اطراف عدم حضور در مکان های سست و غیر مقاوم است.