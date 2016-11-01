بازدید العبادی از منطقه الشوره/دفع حمله انتحاری و هلاکت ۱۲ داعشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز دوشنبه از منطقه «الشوره» در جنوب موصل و یگان های نظامی مستقر در این منطقه بازدید کرد.

دفتر رسانه ای حیدر العبادی از حضور نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در منطقه الشوره و بازدید از یگان های نظامی حاضر خبر داد.

بنا بر اعلام این دفتر نخست وزیر عراق پیشتر نیز از یگان های نظامی مستقر در منطقه عملیات «نینوا ما داریم می آییم» بازدید کرده بود.

از سوی دیگر «ابو آلاء الولائی» دبیرکل گردان های سیدالشهداء از دفع حمله انتحاری داعش با یک خودروی بمب گذاری شده و هلاکت ۱۲ تروریست این گروه در غرب موصل خبر داد.

الولائی اعلام کرد که گردان های سیدالشهداء توانستند روز دوشنبه حمله انتحاری داعش با یک خودروی بمب گذاری شده را در غرب موصل دفع و عناصر حاضر در آن را به هلاکت رسانند.

وی همچنین از هلاکت ۱۲ تروریست داعش به همراه اسارت دو نفر و توقیف ۲ خودرو و انفجار یک خودروی دیگر آنها خبر داد.

لازم به ذکر است که نیروهای مشترک عراق به عملیات بازپس گیری موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن آغاز شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد ۲۶ مهرماه گذشته رسما آغاز عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تکفیری داعش را اعلام کرد.