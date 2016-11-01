اولین زیست شتاب در قزوین برگزار می شود

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین استارت اپ تخصصی محیط زیست استان قزوین در ۱۸ و ۱۹ آبانماه ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی و پارک علم و فن آوری استان قزوین برگزار خواهد شد.

شمسی پور تصریح کرد: هدف اداره کل حفاظت محیط زیست از برگزاری زیست شناب قزوین استفاده از نظرات و ایده های کارشناسان، اساتید و صاحبنظران حوزه محیط زیست و فناوری برای رفع معضلات زیست محیطی و حرکت به سوی زندگی سبز است.