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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

اولین زیست شتاب در قزوین برگزار می شود

اولین زیست شتاب در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: اولین زیست شتاب قزوین در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین استارت اپ تخصصی محیط زیست استان قزوین در ۱۸ و ۱۹ آبانماه ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی و پارک علم و فن آوری استان قزوین برگزار خواهد شد.

شمسی پور تصریح کرد: هدف اداره کل حفاظت محیط زیست از برگزاری زیست شناب قزوین استفاده از نظرات و ایده های کارشناسان، اساتید و صاحبنظران حوزه محیط زیست و فناوری برای رفع معضلات زیست محیطی و حرکت به سوی زندگی سبز است.

کد مطلب 3811813

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