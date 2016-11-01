استراتژی اوپک قیمت نفت را بالا برد/نگاهها به نشست وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت ایالات‌متحده اینترمدیت تگزاس، تا ۱۰ سنت افزایش داشته و به ۴۶.۹۶ دلار در هر بشکه رسید که نزدیک به ۴ درصد نسبت به قیمت قبلی ۴۶.۸۶ دلار افزایش داشت.

قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه نیز ۲۹ سنت افزایش داشت و به بشکه‌ای ۴۸.۹۰ دلار رسید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز دوشنبه سندی را تنظیم کرد که بر اساس آن استراتژی بلندمدت این سازمان در مدیریت بازار تعیین شد.

نمایندگان کشورهای عضو اوپک و غیر اوپکی روز جمعه و شنبه گذشته جلساتی را برای بحث در خصوص سهمیه‌های فروش نفت برگزار کردند اما به گفته منابع به نتیجه قطعی در خصوص میزان سهمیه‌های فروش نفت هر کشور نرسیدند. بااین‌حال این توافقنامه اخیر توانست امیدها در خصوص اجرای طرح فریز نفتی را بالا ببرد.

قیمت نفت از روز ۲۷ سپتامبر که کشورهای صادرکننده نفت برای اجرای طرح فریز نفتی به توافق رسیدند در حدود ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است. اوپک اعلام کرده است که طرح فریز نفتی در جلسه آینده این سازمان در وین موردبررسی قرار خواهد گرفت.