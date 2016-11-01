«جان کری»: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی شرمی محض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اِس نیوز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی روند انتخابات ریاست جمهوری در کشور خود را «بی شرمی محض» توصیف کرد.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت: نمی توانم از حزب خاصی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کنم؛ اما پیرامون کار خودم به عنوان وزیر خارجه آمریکا آشکارا می گویم که لحظاتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که می توان آن را بی شرمی محض دانست.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: من که خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ حضور داشتم، می گویم لحظاتی وجود دارد که هیچ هنجاری رعایت نمی شود. واقعاً تغییراتی ایجاد شده است.