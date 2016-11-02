هویتم را با مربیگری «پیگرینی» فراموش کرده بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، «رحیم استرلینگ» در سال ۲۰۱۵ با قراردادی به ارزش ۴۹ میلیون پوند از لیورپول به منچسترسیتی پیوست اما فصل گذشته تحت هدایت «مانوئل پیگیرینی» تنها در هشت بازی به طور کامل در میدان بود و شش گل به ثمر رساند.

استرلینگ در این فصل با مربیگری «پپ گواردیولا» دوباره احیا شده است و تا به اینجای فصل در ۱۰ مسابقه خود دوبار پاس منجر به گل ارسال کرده است و چهار گل به ثمر رسانده است.

استرلینگ از اینکه تحت هدایت گواردیولا آزادی بیشتری دارد و دوباره به سبک بازی طبیعی اش بازگشته است، خوشحال به نظر می رسد.

به نقل از «بی بی سی اسپورت» وی گفت: خیلی بیشتر احساس آزادی می کنم، از این امر لذت می برم. احساس می کنم می توانم کمی بیشتر با توپ کار کنم و به نظرم با دریبل زنی و تسلط روی توپ خودم را نشان می دهم. نمی خواهم چیز منفی بگویم، اما با مربی قبلی حق داشتم فقط دوبار توپ را لمس کنم (کنترل توپ و ضربه)، در نتیجه هویتم و چگونگی بازی کردنم را فراموش کرده بودم.

این بازیکن ۲۱ ساله افزود: آن سبک بازی من نبود، گرفتن توپ و جلو بردن آن از بین بازیکنان شیوه بازی کردن من است و حالا یاد می گیرم که چطور اینها را با هم ترکیب کنم و می دانم که چه زمانی باید دوبار توپ را لمس کنم و چه زمان باید سبک بازی خودم را پیاده کنم.

تیم فوتبال منچسترسیتی سه شنبه شب در ورزشگاه «اتحاد» به مصاف بارسلونا رفت. این بازی در گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و منچسترسیتی ۳ بر ۱ به پیروزی رسید. در دیدار قبلی دو تیم، «کاتالان ها» با نتیجه چهار بر صفر «سیتیزن ها» را شکست دادند.