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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۹

پلیس سوئیس به یک مسجد حمله کرد

پلیس سوئیس به یک مسجد حمله کرد

پلیس سوئیس به مسجد النور در شهر «وینترتور» حمله ور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سوئیس به مسجدی در شهر «وینترتور» (Winterthur) حمله ور شد.

دادستانی زوریخ در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: نیروهای پلیس امروز با حمله به مسجد النور در شهر «وینترتور» ۴ نفر را به اتهام اقدامات افراط گرایانه بازداشت کرده است.

در این بیانیه تصریح شد که یکی از بازداشت شدگان امام جماعت این مسجد بوده است.

پلیس خانه‌ های ۳ تن از مظنونین را صبح امروز مورد بازرسی قرار داده وعلیه ۴ فرد مذکور پرونده کیفری تشکیل داد.

دادستانی سوئیس مدعی است، امام جماعت این مسجد در سخنرانی خود در ماه گذشته خواستار کشتن مسلمانانی شده بود که در نماز جماعت شرکت نمی کنند.

کد مطلب 3813874

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