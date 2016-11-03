کتاب «اندکی پیش از انفجار» منتشر شد/ سرگذشت جاسوس آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، «داگ لاکس» دانشجوی جوان آمریکایی بود که به تازگی وارد دانشگاه شده بود. ایام ورود وی به دانشگاه مصادف شد با وقوع حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر. وقوع این حادثه تاثیری عمیق بر لاکس گذاشت.

به همین جهت وی مسیر زندگی خود را تغییر داد و به جای ادامه تحصیل در رشته پزشکی تصمیم گرفت تا به سازمان امنیت آمریکا (سیا) بپیوندد و به عنوان جاسوس روانه افغانستان شود. وی در عین کم سن و سال بودن، توانست تحت مدت کوتاه، موفقیت های فراوانی در عملیات های جاسوسی خود در افغانستان به دست آورد.

آشنا نبودن با فرهنگ و جغرافیای افغانستان از جمله مشکلات عمده ای بود که منجر به لو رفتن جاسوسان آمریکایی می شد. به همین جهت «لاکس» تصمیم گرفت تا نه تنها آداب و رسوم منطقه را فرا گیرد، بلکه حتی سعی کرد به قالب پوشش طالبان در آمده و لهجه محلی آنها را نیز بیاموزد تا بتواند پروژه جاسوسی خود را پیش ببرد.

وی از همین طریق توانست به عمیق ترین لایه های طالبان و شاخه های القاعده نفوذ کرده و حتی در چندین عملیات تروریستی بزرگ این گروه نیز شرکت کرد. این در حالی بود که در تمامی این سالها، هیچ یک از اعضای خانواده وی متوجه زندگی دو گانه «لاکس» نشدند.

کتاب «اندکی پیش از انفجار»، گذری است بر سرگذشت کامل «لاکس» که توسط «جان اسمیت» و « رالف پزال لو» به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات سنت مارتین به چاپ رسیده است.