به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی ظهر امروز در نشست نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان یزد با قائم مقام وزیر کشور در سالن موحدین استانداری در پاسخ به انتقاد سخنگوی اصولگرایان مبنی بر عزل و نصب جناحی مدیران اظهار داشت: عزل و نصب مدیران به جز ابعاد اصولگرایی و اصلاح طلبی، بعد دیگری نیز دارد و اگر گاهی در این زمینه اصلاح طلبی پررنگ‌تر بوده، بعد سومی نیز مدنظر بوده که مطالبات مردمی است.

وی عنوان کرد: در بسیاری موارد باید ببینیم کار چگونه سامان بیشتری پیدا می کند بنابراین به جز فعالیت جناحی، وجدان کاری بالا، آستانه تحمل بالا، دوری از افراط و تفریط و شاخصه‌های مهم دیگری نیز مدنظر است.

میرمحمدی تصریح کرد: هیچ فرد یا گروهی در تصمیم گیری هایم دخیل نیست اما از همه طیف ها مشورت می گیرم و آنچه به صلاح است را انجام می دهم.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه احزاب متولی نشاط سیاسی هستند، عنوان کرد: دولت به همین دلیل به احزاب می‌دهد زیرا فعالیت احزاب، تضارب آرا به دنبال دارد و این امر باعث پیشرفت کشور است.

میرمحمدی در عین حال بیان کرد: اهداف احزاب برای کشور یکی است و همه دلسوز کشور، نظام و مردم هستند اما نگاه‌ها متفاوت است و همین تفاوت ها می تواند پیش‌برنده باشند.

وی تصریح کرد: ما فضا را برای احزاب باز گذاشته ایم و از احزاب فاقد مجوز نیز درخواست می کنیم برای دریافت مجوز اقدام کنند و همه با هم تلاش کنیم تا نشاط سیاسی در آستانه انتخابات در استان ایجاد شود.

میرمحمدی یکی از اتفاقات خوب در مورد نمایندگان احزاب استان یزد را بالا رفتن آستانه تحمل آنها دانست و افزود: این امر به دلیل برگزاری مستمر جلسات و بیان نظرات و دیدگاه‌ها است و این موفقیت بزرگی به شمار می رود که امیدواریم تداوم یابد.