حملات هوایی در «کندز» جان ۳۰ غیر نظامی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، مقامات ولایت کندز اعلام کردند که این حملات هوایی شب گذشته پس از آن صورت گرفت که درگیری های زمینی، جان دو سرباز آمریکایی و سه نیروی ویژه افغانستان را در این ولایت گرفت.

گرچه هنوز مشخص نشده است که دو رویداد به هم مربوط بوده اند یا نه اما کشتار اخیر نشان دهنده افزایش ناامنی ها در این ولایت از افغانستان است که طالبان تاکنون توانسته اند دوبار آن را به تصرف خود درآورند.

«محمود دانش» سخنگوی والی کندز نیز در این خصوص اعلام کرد: نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ائتلاف به طور مشترک عملیاتی را علیه عناصر طالبان در این ولایت راه اندازی کردند که در نتیجه عملیات هوایی ۳۰ غیرنظامی کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.

«محمود الله اکبری» سخنگوی پلیس کندز نیز همین آمار را از تلفات ارائه کرد و گفت که در میان کشته شدگان زنان و کودکان خردسال زیادی وجود دارند.

وی افزود: این افراد هنگامی که در خانه هایشان خواب بودند هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

سازمان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز طی پیامی از چند حمله هوایی که در ولایت کندز انجام داده اند سخن گفت اما در مورد کشته شدن غیر نظامیان چیزی اعلام نکرد.

در پیام ناتو آمده است: چندین حمله هوایی در ولایت کندز در حمایت از نیروهای متحد که تحت حملات بودند صورت گرفت. در خصوص گزارش های رسیده مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان تحقیقات صورت خواهد گرفت.

در همین حال اما، بسیاری از ساکنان محلی در اعتراض به کشته شدن غیرنظامیان، اجساد آنها را به مرکز شهر در مقابل دفتر والی کندز برده اند.