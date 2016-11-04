  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در جزیره خارگ معرفی شد

فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در جزیره خارگ معرفی شد

بوشهر - با حضور امیر فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت بوشهر، جاسک و خارگ، فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در جزیره خارگ معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ناخدا دوم سعید الهی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در جزیره خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز امیر فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت بوشهر، جاسک و خارگ از پایگاه دریایی خارگ به همراه فرماندهان ارشد منطقه بازدید کردند.

الهی تصریح کرد: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با قدرت و درایت و بصورت کامل از منافع ملی ایران اسلامی  در دریای حفاظت می‌کند.

وی در ادامه افزود: فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش دیداری با مسئولان نظامی، انتظامی، بسیج سپاه دریایی در این جزیره داشتند و در مورد مسائل منطقه به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور اعضای شورای تامین خارگ و امیر فرماندهی منطقه دوم نیروی دریایی ارتش در سینما هفتم اذر پایگاه دریایی ارتش در جزیره خارگ ناخدا سعید الهی به‌عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در جزیره خارگ انتصاب و زحمات احسان نصیری فرمانده سابق این منطقه قدردانی شد.

کد مطلب 3815067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها