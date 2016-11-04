به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر امروز در نشست خبری پس از دیدار مقابل سپاهان در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: پیش از آغاز مسابقه گفته بودیم که به دنبال ارائه یک مسابقه تماشاگرپسند هستیم و خوشحالم که این اتفاق صورت گرفت وبازی خوبی ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه موقعیت‌های خوبی در این مسابقه از خود به نمایش گذاشتیم اما در نهایت همه از کیفیت راضی بودند، ادامه داد: باید بگویم خیلی از افتتاح ورزشگاه نقش‌جهان خوشحال هستم و کیفیت آن از استادیوم آزادی بیشتر بهتر است و امیدار هستم که تکمیل آن اجرا شود.

سرمربی تیم پارس جنوبی با بیان اینکه سپاهان در مسابقه امروز فوتبال مناسبی از خود ارائه کرد، افزود: به این دلیل ما می‌توانیم کیفیت خوبی از خود ارائه کنیم و باید کاری کنیم که شرایط ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت کیفیت بخشی به مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک اضافه کرد: هدف ما این است که بتوانیم در لیگ دسته اول جایگاه مناسبی از خود داشته باشیم و با این رویکرد، به مسابقات لیگ برتر صعود کنیم زیرا بازیکنان ما شرایط بسیار مناسبی دارند.

تارتار با اشاره به درگذشت منصور پورحیدری، سرمربی سابق استقلال تهران اضافه کرد: باید بگویم که شخصیت منصور پورحیدری بسیار جالب بود زیرا او هیچ وقت افتخارات خود را به رخ نمی‌کشید و یکی از مربیان خوب ایران بود.