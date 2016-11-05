توقف منچستر سیتی مقابل میدلزبورو/۲ امتیازی که در دقیقه ۹۲ پرید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر سیتی روز شنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اتحاد به مصاف میدلزبورو رفت و برابر این تیم یک بر یک متوقف شد.

سرخیو آگوئرو در دقیقه ۴۳ روی ارسال کوین دی بروینه برای تیم گواردیولا در این بازی گلزنی کرد. این صد و پنجاهمین گل آگوئرو برای سیتی بود. در حالی که بازی با همین نتیجه رو به پایان بود مارتن دی رون در دقیقه ۹۲ کار را به تساوی کشاند.

با این برد منچستر سیتی ۲۴ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. با این تساوی فرصت صدرنشینی در اختیار آرسنال و لیورپول قرار گرفته است.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* وستهام یک - استوک سیتی صفر

* منچستر سیتی یک - میدلزبورو یک

* برنلی ۳ - کریستال پالاس ۲

* بورنموث یک - ساندرلند ۲