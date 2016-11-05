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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۶:۵۷

لامپ دوست‌دار محیط زیست، آلودگی هوا را جذب می‌کند/ فیلم

لامپ دوست‌دار محیط زیست، آلودگی هوا را جذب می‌کند/ فیلم

محققان فرانسوی با استفاده از جلبک ها موفق به ساخت لامپ های متفاوتی شده اند که می تواند آلودگی هوا را جذب کند.

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به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر، آلودگی هوا به یکی از اصلی ترین موضوعات زیست محیطی بدل شده  و این در حالی است که دولت ها با اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم می توانند گام های مؤثری را در کاهش آلودگی هوا بردارند.  آلاینده های سمی و شیمیایی هوای شهرهای صنعتی و بزرگ از جمله علل اصلی بروز بسیاری از بیماری ها مانند: سرطان، ناهنجاری های تولد، مشکلات باروری و ... هستند.  

اکنون محققان فرانسوی موفق به ارائه شیوه متفاوتی برای مقابله با آلودگی هوا شده اند که قابل توجه است. جلبک ها در گروه میکروارگانیسم ها قرار می گیرند. میکروارگانیسم ها موجودات ریز میکروسکوپی هستند که با چشم دیده نشده و از بیلیون ها سال قبل روی زمین زندگی می کرده اند. اکنون محققان فرانسوی استفاده متفاوتی از جلبک ها را ارائه کرده اند که علاوه بر روشنایی، دوست دار محیط زیست بوده و می تواند دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب کند. جلبک ها برای زنده ماندن و همینطور روشنایی معابر از گاز دی اکسید کربن جذبی هوا استفاده می کنند.

کد مطلب 3815236

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