پیروزی پرگل رئال مادرید برابر لگانس/تثبیت صدرنشینی تیم زیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و لگانس بعد از ظهر روز یکشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی را تیم رئال با نتیجه ۳ بر صفر برنده شد.

ستاره تیم رئال در این بازی گرث بیل بود که دو بار در دقایق ۳۸ و ۴۶ گلزنی کرد. آلوارو موراتا هم روند گلزنی خود را در دقیقه ۷۶ ادامه داد. با این حال سهم کریس رونالدو در این بازی یک کارت زرد بود.

تیم زیدان با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۲۷ رساند و موقعیت خود را در صدر جدول تثبیت کرد.