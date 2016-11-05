آمریکا دشمن امنیت جهان اسلام است/وحدت استراتژی نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حامد علم الهدی در دیدار با مردم، مسئولان و علمای اهل سنت شهرستان درمیان با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که نسبت به نسل دوم و سوم وجود دارد این است که دوران امام، بعد و قبل از انقلاب برای نونهالان امروز تاثیرگذار نیست، اظهار کرد: در راستای دوران دفاع مقدس فیلم‌های زیادی ساخته شده است اما نمی‌تواند برای نسل جدید تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مسئله وحدت امت یکی از اساسی‌ترین اصول انقلاب و اسلام است، افزود: وحدتی که ما از آن در اسلام دم می‌زنیم حرکتی مقطعی نیست بلکه استراتژی نظام است.

معاون امور ایران مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در اکثر سخنرانی‌های خود به مسئله وحدت به عنوان ضرورت اشاره می‌کنند، گفت: وحدت نمی‌تواند تنها برای یک نهاد کوچک باشد بلکه وحدت امت و تشکیل امت واحده بر عهده همه ارگان‌ها و نظام و مردم است.

وی با بیان اینکه در داخل کشور در وحدت مشکل اساسی وجود ندارد، بیان کرد: علی رغم اینکه انسان بر اساس اختلاف سلیقه خلق شده است اما توانسته‌ایم یکدیگر را تحمل کنیم.

حجت الاسلام علم الهدی با اشاره به اینکه شعار اصلی در مجمع تقریب مذاهب این است که در مسائل مشترک با یکدیگر تعامل داشته باشیم و در اختلافات یکدیگر را تحمل کنیم، تصریح کرد: تقریب مربوط به حوزه فکر و اندیشه است و وحدت به موضوع عمل بر می‌گردد.

وی ادامه داد: همانطور که از زمان خلقت انسان‌ها هیچ دو انسانی شبیه به یکدیگر وجود نداشته است هنر ما این است که تنها فکر افراد را به هم نزدیک کنیم چراکه اگر موفق به تقریب فکر شدیم به وحدت نیز دست پیدا می‌کنیم.

دشمن تمام توان خود را برای تفرقه بین مسلمانان گذاشته است

معاون امور ایران مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه وحدت مردم چیزی نیست که با متر اندازه گیری شود، اظهار داشت: دشمن تمام توان خود را برای تفرقه بین مسلمانان به کار برده است.

وی با اشاره به اینکه پیروزی و جایگاه دشمن در این است که بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کند و ما نیز باید در طرف مقابل مبارزه کنیم، افزود: نقطه آسیب جامعه اسلامی تفرقه چه در بین مذاهب و چه در بین اقوام مختلف است.

حجت الاسلام علم الهدی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران هر دو جهت مذاهب و اقوام مختلف وجود دارد، گفت: نیاز است به وحدت اقوام و مذاهب در جامعه اسلامی دست پیدا کنیم تا مشکلات جهان اسلام کم شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن قسم خورده اسلام دشمنی است که اگر کوچک‌ترین روزنه‌ای برای نفوذ و ضربه زدن پیدا کند کوتاهی نمی‌کند، اظهار کرد: در تمامی کشورهای اطراف و حتی کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند نا امنی وجود دارد اما با حضور مردم غیرتمند و نیروهای نظامی قدرت مند امنیت در کشور ایران استوار است.

وی با بیان اینکه اگر پشتوانه امنیت امروز کشور قدرت نظامی نبود قطعاً دشمن به ما ضربه می‌زد، عنوان کرد: دشمن در پای مذاکره تظاهر به دوستی می‌کند اما از کوچک‌ترین مسائل برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در دنیایی که حرف حساب طرفدار ندارد باید زورمند بود و قدرت داشت، گفت: کشوری هستیم که چشم طمع و حس تجاوز به سایر کشورها نداریم اما از حیثیت کشور خود تا آخرین نفس دفاع می‌کنیم و کوتاه نخواهیم آمد.

معاون امور ایران مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه آمریکا و استکبار جهانی دشمن امنیت در جهان اسلام است، تصریح کرد: کشور ایران با اندیشه متفکران و قدرت نظامی توانسته است در دنیا سرفراز باشد و امنیت کشور را به عنوان الگو در دنیا فریاد بزند.

وی با اشاره به اینکه امروز کشور ایران به عنوان بهترین چهر ه های متفکر نظامی در دنیا مطرح است، گفت: امروز در مبارزه انتخاباتی آمریکا هر دو رئیس جمهور در مبارزه و جنگ علیه ایران بر یکدیگر سبقت می‌گیرند.

حجت الاسلام علم الهدی ادامه داد: امروز دشمن برای جامعه اسلامی نقشه‌های زیادی دارد و این نقشه‌ها تنها در بعد انسانی نیست بلکه حتی در طنزها و جوک‌ها بر علیه روحانیت و مسئولین ایرانی مبارزه می‌کنند.