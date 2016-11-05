جهانبخش سنجابی در گفت‌وگو با مهر در خصوص برگزاری مزایده خودروهای لوکسی که در گمرک توقیف شده است، گفت: طبق قانون سازمان استاندارد مکلف است که بر تمام خودروهای وارداتی از نظراحراز استاندارد اجباری رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه تاکنون حضور سازمان استاندارد برای تعیین کیفیت خودروهای لوکس هنوز به صورت رسمی مطرح نشده است، افزود: تاکنون به ما در مورد تعیین ارزیابی کیفی و فنی این خودروها اعلام رسمی نشده است اما بررسی این خودروها هم شرایط خاص خود را دارد زیرا چندسالی از عمر آنها می‌گذرد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام اینکه حداکثر سن واردات خودرو در گذشته سه سال عنوان شده بود، افزود: این مصوبه به تازگی اصلاح شده و سن خودروهای وارداتی به یکسال کاهش یافته است البته در مورد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که در گمرک توقیف شده‌اند ممکن است موضوع متفاوت باشد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این خودروها جزو اموال تملیکی و توقیفی هستند، بنابراین ممکن است با شرایط دیگری با آن برخورد شود اما مصوبه هیات وزیران فقط اجازه واردات خودروهایی با عمر حداکثر یکسال را به کشور می‌دهد.

سنجابی با بیان اینکه بازرسی از خودروهای وارداتی از سوی سازمان استاندارد انجام می‌گیرد، اظهار داشت: اگر فاکتورهای مدنظر سازمان در خودروهای وارداتی وجود داشته باشد اجازه ترخیص داده شده و شماره گذاری می‌شود در غیراینصورت برگشت داده خواهد شد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام اینکه در واردات خودرو خوشبختانه فرآیند تاییدیه‌های سازمان استاندارد مشخص است، افزود: واردکننده قبل از واردات باید ثبت سفارش را انجام دهد و طبق قانون مکلف است که آیین نامه را اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه واردکنندگان رسمی باید نمایندگی داشته و از سوی مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گیرند، اظهار داشت: این واردکنندگان باید پروانه نمایندگی داشته باشند و مستندات تاییدیه خودرو را به سازمان استاندارد بدهند تا پس از آزمون، مجوز واردات را به آنها بدهیم.

سنجابی با بیان اینکه واردکنندگان رسمی تاکنون مشکلی برای واردات خودرو نداشته‌اند زیرا شرایط سازمان استاندارد را دانسته و رعایت می‌کنند، گفت: اما واردکنندگان موردی مانند افرادی که از مجوزهای خاص استفاده می‌کنند، برخی خودروها را واردکرده‌اند که اجازه شماره گذاری به آنها داده نشده است و یا اینکه نتوانستند اسناد درستی را ارائه دهند.

سخنان سنجابی در مورد عدم اعلام رسمی به سازمان استاندارد برای برگزاری مزایده خودروهای لوکس در حالی است که رئیس سازمان فروش اموال تملیکی هفته قبل د رگفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود: در ابتدا قرار بود که مزایده واگذاری ۱۳۷ خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تا آخر مهرماه انجام شود، اما برای واردات نیاز به اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد است، چراکه غیر از مساله فروش، شماره‌گذاری این خودروها نیز باید صورت بگیرد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تا آخر آبان‌ماه، مزایده برگزار شود.

دلیری تصریح کرده بود: هم اکنون اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و بر همین اساس، به محض دریافت مجوز از این سازمان، آگهی مزایده بر روی سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد که تلاش داریم مراحل هر چه زودتر سپری شود.