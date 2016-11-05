  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۱۳

نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان نیاز به موزه صنعت دارد

اصفهان نیاز به موزه صنعت دارد

اصفهان- نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد موزه صنعت و فرهنگسرای اخلاق اقتصادی و فرهنگسرای کارآفرینی و واحدهای صنعتی در این استان ضروری است.

رضا چینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصفهان شهری صنعتی است اما متاسفانه هیچگونه جایگاهی برای آموزش و ارتقای استانداردها در روابط اقتصادی در این شهر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بحث اقتصاد در جامعه یکی از دغدغه های اصلی اتاق بازرگانی است، تصریح کرد: ایجاد موزه صنعت، فرهنگسرای اخلاق اقتصادی برای آموزش کسب و کار به تمامی اقشار جامعه و ایجاد فرهنگسرای کارآفرینی و واحدهای صنعتی امروز در اصفهان لازم و ضروری است.

 نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: نشان دادن سبقه اقتصاد و فرهنگ استان حتی برای گردشگرانی که از کشورهای مختلف به اصفهان می آیند، بسیار مفید خواهد بود.

وی اظهار داشت: وجود برخی از بداخلاقی ها و نبود بعضی از استانداردها در روابط اقتصادی، مشکلاتی را به وجود آورده است و از آنجا که وظایف اصلی استانداردها، ایجاد استانداردهای فرهنگی و اخلاقی است، وجود تعامل بین اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان برای آموزش این موارد بسیار ضروری است.

چینی گفت: رویکرد اصلی کمیسیون، تسری حس مسئولیت اجتماعی به آحاد جامعه بوده و تعامل شهرداری و اتاق بازرگانی موجب نیل به این هدف می شود.

کد مطلب 3815299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها