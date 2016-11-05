شهرداری اردبیل ۱۱ میلیارد تومان به بیمه بدهکار است

حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر پنج هزار نفر در بدنه شهرداری اردبیل مشغول به کار هستند که تأمین رفاه و آسایش کاری آن ها جزو وظایف ما است.

وی افزود: با وجود اینکه بدهی قابل‌توجهی به نسبت درآمدهای این مجموعه به بیمه داریم اما تمام تلاش خود را کردیم که در سال جاری بیمه هیچ کارمند و کارگری قطع نشود.

شهردار اردبیل متذکر شد: شهرداری با رکود مالی قابل‌توجه همراه است و در نیمه نخست سال تنها ۱۷ درصد از درآمد پیش بینی شده محقق شد که منجر شده این مجموعه با کمبود مالی مواجه شود.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه هیچ یک از این کمبودها از تلاش شهرداری برای اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات شهری و حمایت از کارمندان نکاسته است، تصریح کرد: در بخش بیمه نیز، بیمه حتی یک نفر قطع نشده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات بیمه تکمیلی به کارمندان اضافه کرد: در واقع برای اینکه بتوان مجموعه فعالی در بدنه شهرداری داشت و خدمات مطلوب به شهروندان ارائه کرد لازم است به نیازمندی‌ها از جمله بیمه توجه شود.

شهردار اردبیل اضافه کرد: با وجود تمام مشکلات مالی تلاش می‌کنیم کارمندان و کارگران راضی باشند و نیازهای آن ها تأمین شود.