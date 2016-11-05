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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۱

پنتاگون تایید کرد؛

مرگ یکی از رهبران القاعده در افغانستان

مرگ یکی از رهبران القاعده در افغانستان

پنتاگون مرگ «فاروق القحطانی» یکی از رهبران القاعده در افغانستان را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، به گفته پنتاگون این رهبر ارشد القاعده دو هفته پیش و در جریان یک حمله پهپادی در ولایت «کنار» افغانستان کشته شده است.

 القحطانی که متولد عربستان سعودی بود، از ماه فوریه گذشته در لیست سیاه تروریستی آمریکا قرار گرفته بود.

به گفته پنتاگون وی یکی از طراحان اصلی حملات علیه آمریکا در القاعده بوده است.

فاروق القحطانی که تبعه کشور قطر بود همچنین به دست داشتن در طراحی حملات مرگبار در اروپا متهم بود.

یکی از سخنگویان دولت افغانستان نیز گفت که القحطانی و ۱۵ شورشی دیگر در جریان حمله‌ای که ۲۳ اکتبر در شرق افغانستان روی داد کشته شدند.

بنابر این گزارش، در میان کشته شدگان دو شهروند عرب و چند نیروی پاکستانی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 3815325

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