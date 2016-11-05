  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۹

۱۵ عضو گروه طالبان در «فاریاب» کشته شدند

۱۵ عضو گروه طالبان در «فاریاب» کشته شدند

مقامات ولایت فاریاب افغانستان از کشته شدن ۱۵ عضو طالبان در جریان درگیری ها با نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، مقامات ولایت فاریاب اعلام کردند که در این درگیری ها که در مناطق «فابریگه گچ» و «دشت فیض آباد» واقع در شهرستان «شیرین تکاب» این ولایت به وقوع پیوست ۱۵ عضو طالبان کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شدند.

این مقامات اما از تلفات نیروهای امنیتی افغانستان هیچ آماری ارائه ندادند.

لازم به ذکر است که اخیرا درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در این ولایت شدت گرفته است و پنج شنبه گذشته نیز در منطقه «خواجه سبز پوش» این ولایت در اثر اصابت یک موشک به یک محفل عروسی ۱۱ نفر کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3815378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها