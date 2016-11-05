۱۵ عضو گروه طالبان در «فاریاب» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، مقامات ولایت فاریاب اعلام کردند که در این درگیری ها که در مناطق «فابریگه گچ» و «دشت فیض آباد» واقع در شهرستان «شیرین تکاب» این ولایت به وقوع پیوست ۱۵ عضو طالبان کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شدند.

این مقامات اما از تلفات نیروهای امنیتی افغانستان هیچ آماری ارائه ندادند.

لازم به ذکر است که اخیرا درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در این ولایت شدت گرفته است و پنج شنبه گذشته نیز در منطقه «خواجه سبز پوش» این ولایت در اثر اصابت یک موشک به یک محفل عروسی ۱۱ نفر کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.