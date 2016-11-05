به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم‌های «علمک» به کارگردانی حسین دارابی جایزه بهترین فیلم کوتاه و «آنتراکت» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان جایزه بهترین انیمیشن هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی لندن را دریافت کردند که هر دو فیلم از تولیدات باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری هستند.

بر پایه این گزارش اسامی کامل برگزیدگان هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن بدین شرح است:

بهترین فیلم بلند: فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی.

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران: فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا.

بهترین فیلم مستند: فیلم «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» به کارگردانی سیف‌الله صمدیان.

بهترین فیلم کوتاه: فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی.

بهترین فیلم انیمیشن: انیمیشن «آنتراکت» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان.

سازمان سینمایی حوزه هنری امسال با پنج فیلم کوتاه «روزنه» به کارگردانی امیر مهران، «نافرمانی» به کارگردانی محسن صالحی فرد، «آنتراکت» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان، «علمک» به کارگردانی حسین دارابی و «بچه و مرد» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان در این جشنواره شرکت کرده بود.

جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن در این دوره میزبان فیلم‌های بلند مطرحی همچون «فروشنده»، «چهارشنبه»، «دختر»، «بادیگارد»، «عادت نمی‌کنیم»، «نیمه شب اتفاق افتاد» بود.

هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن از تاریخ ۷ الی ۱۲ آبان ماه در شهر لندن برگزار شد.