زیارت اربعین وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه را تبیین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی در گردهمایی مبلغان افتخاری حماسه اربعین حسینی در قم اظهارداشت: امام صادق(ع) در زیارت اربعین وضعیت سیاسی اجتماعی دوران خود را برای همگان تبیین کرده که در این زیارت دشمنان امام حسین(ع) به دو گروه فرعی و اصلی تقسیمبندی شدهاند و بازندگان، فریبخوردگان و دشمنان ائمه اطهار(ع) در گروه فرعی جای میگیرند.
وی افزود: در زیارت اربعین از عاملان اختلاف میان امت مسلمان به عنوان دشمنان اصلی امام حسین(ع) نام برده میشود و در دوره کنونی نیز آمریکاییها در میان امتهای مختلف اختلاف ایجاد میکنند و افرادی که از ایستادگی مقابل استکبار خسته شدهاند در حقیقت همانند جاسوسان به دنبال پیروزی دشمن هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی، استکبار جهانی به سردمداری آمریکا را ایجاد کننده گروههای تکفیری دانست و گفت: فرقههای مختلف به عنوان یک دستنشانده در نقشه از پیش طراحی شده آمریکا بازی میکنند به همین اختیاری از خودشان ندارند.
وی از مسؤولان آمریکا به عنوان سردمداران نفاق جامعه بشریت نام برد و افزود: این افراد شعار آزادی و حقوق بشر را مطرح میکنند، اما در عمل نسبت به این ارزشها نگاهی ندارند؛ با وجود مذاکرات بسیار انجام شده، اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا دادخواست طولانی برای محاکمه ایران آماده کرده است.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه امید به خداوند پیروزی جبهه حق را به دنبال دارد، گفت: صاحبان جرم و جنایت مستحق آتش هستند و در قرن حاضر جرائم بزرگ دنیا توسط آمریکا رقم زده میشود.
وی با اشاره به حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر در حماسه اربعین سال گذشته تصریح کرد: بزرگی و افتخار کنونی امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان در میان مردم کشورهای مختلف نشان میدهد که خداوند متعال در نهایت به وعدههای خود عمل میکند.
رئیس سازمان اوقاف کشور که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سخن می گفت، افزود: مبلغان باید زیارت اربعین را با نگاههای تبلیغی مورد توجه قرار دهند، چرا که امام حسین(ع) صاحب اصلی اربعین است که این حرکت را مدیریت میکنند، اما هر فردی که در این حماسه شرکت دارد، باید به رسالت خود در راستای ترویج آموزههای دینی عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه امام حسین(ع) با صبر و برنامه در مقابل دشمن جهاد کردهاند، بیان داشت: حضرت علاوه بر جان، اعضای خانواده، خود را نیز در مسیر خداوند متعال فدا کردند تا بتوانند کشتی نجاتی برای جامعه بشریت باشند.
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