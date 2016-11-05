پرونده «ترامپ» پیچیده شد/ ثبت اولین شکایت تجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تا پیش از این زنانی که دونالد ترامپ را متهم به فساد اخلاقی می کردند مدعی بودند که نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری، در سال های گذشته آنها را مورد تعرض قرار داده اما روز گذشته یک فرد جدید مدعی شده زمانی که فقط ۱۳ سال داشته از سوی ترامپ مورد تجاوز قرار گرفته است.

راشاتودی اشاره ای به نام این زن نکرده اما در گزارش خود نوشته این زن پس از آنکه پیام های هشدار آمیزی دریافت کرد کنفرانس خبری خود را لغو کرد.

این زن مدعی شده که در سال ۱۹۹۴ ترامپ به وی تجاوز کرده است. در همین رابطه یکی از مقامات دادگستری آمریکا اعلام کرد که زنی با نام «جین دو» روز جمعه شکایتی را علیه ترامپ در نیویورک مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، گویا «دو» در ماه ژوئن نیز شکایت دیگری را علیه ترامپ مطرح کرده بود. در ماه آوریل نیز این زن شکایتی را در کالیفرنیا علیه ترامپ مطرح کرده و خواستار دریافت غرامت ۱۰۰ میلیون دلاری شده بود.

این وضعیت در حالی است که ۱۲ زن تاکنون مدعی شده اند که ترامپ به آنها تعرض کرده است. این اتهامات علیه ترامپ در حالی مطرح شده‌ است که وی اتهامات پیشین درباره سوء‌استفاده جنسی را رد کرده‌ است. ترامپ روز ۲۴ مهر مدعی شد وی قربانی بزرگترین تخریب وجهه سیاسی در تاریخ آمریکا است و این اتهامات بخشی از برنامه‌ای است که با هدف تخریب او صورت می‌گیرد.

ستاد انتخاباتی ترامپ نیز در واکنش به این گزارش‌ها با انتشار بیانیه‌ای تمامی اتهامات مطرح شده علیه این نامزد انتخاباتی را رد و اعلام کرد: این گزارش‌ها با انگیزه‌های سیاسی منتشر شده‌ است.

همچنین چندی پیش واشنگتن پست فایل ویدئویی منتشر کرد که در آن شنیده می‌شود ترامپ صحبت‌های زشتی درباره زنان و ارتباط با آنها مطرح می‌کند.