۶ غیر نظامی در ولایت «غور» افغانستان ربوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور اعلام کرد که ربوده شدن این شش شهروند غور، کار افراد همان گروهی است که پیشتر ۳۰ غیرنظامی را در این ولایت، تیرباران کرده بودند.

وی افزود: هنگامی که نیروهای امنیتی ولایت غور در آستانه سفر «اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور به این ولایت، مشغول تامین امنیت شهر فیروزکوه بودند، مخالفان دولت افغانستان از این فرصت استفاده کردند و به روستاهای اطراف شهر فیروزکوه حمله کردند و شش غیرنظامی را با خود بردند.



لازم به ذکر است که چندی پیش افراد وابسته به گروه داعش ۳۰ غیرنظامی را در روستای «غلمین»واقع در اطراف شهر فیروزکوه، تیرباران کرده‌ بودند.

