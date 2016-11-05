سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/نرخ انواع ارز بر مدار گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه در بازار آزاد امروز(شنبه) تهران باز هم افزایش قیمت را تجربه کرد. بر این اساس هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز با ۴۰۰ تومان کاهش به نرخ یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه دو هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به ترتیب به قیمت ۵۶۴ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت هر سکه یک گرمی نیز ۱۸۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان است.

قیمت هر دلار با ۳ تومان افزایش به ۳۶۲۵ تومان رسید، یورو با ۱۲ تومان افزایش، نرخ ۴۰۳۴ تومان را تجربه کرد، درهم امارات و لیر ترکیه نیز به ترتیب ۹۹۳ تومان و ۱۱۷۲ تومان قیمت خورد. هر پوند انگلیس هم بیش از ۵۹ تومان افزایش، ۳۹۸۰ تومان را تجربه کرد.