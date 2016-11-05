  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

در بازار آزاد؛

سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/نرخ انواع ارز بر مدار گرانی

سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/نرخ انواع ارز بر مدار گرانی

در بازار آزاد امروز شنبه تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید، ضمن اینکه دلار ۳ تومان و یورو ۱۲ تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه در بازار آزاد امروز(شنبه) تهران باز هم افزایش قیمت را تجربه کرد. بر این اساس هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز با ۴۰۰ تومان کاهش به نرخ یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه دو هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به ترتیب به قیمت ۵۶۴ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت هر سکه یک گرمی نیز ۱۸۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان است.

قیمت هر دلار با ۳ تومان افزایش به ۳۶۲۵ تومان رسید، یورو با ۱۲ تومان افزایش، نرخ ۴۰۳۴ تومان را تجربه کرد، درهم امارات و لیر ترکیه نیز به ترتیب ۹۹۳ تومان و ۱۱۷۲ تومان قیمت خورد. هر پوند انگلیس هم بیش از ۵۹ تومان افزایش، ۳۹۸۰ تومان را تجربه کرد.

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار آزاد امروز(شنبه)
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان
نیم سکه ۵۶۴ هزار تومان
ربع سکه ۳۰۰ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۶ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۵ دلار
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان
دلار ۳۶۲۵ تومان
یورو ۴۰۳۴ تومان
پوند ۳۹۸۰ تومان
درهم امارات ۹۹۳ تومان
لیر ترکیه ۱۱۷۲ تومان

کد مطلب 3815655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها