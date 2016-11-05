«میکا مال» غرفه برتر هشتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری کشور در جزیره کیش که از ١٠ آبان ماه به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه های کیش برگزار شد، شرکت «پارس میکا کیش» توانست عنوان غرفه برتر را به خود اختصاص دهد.

این شرکت با نگاهی ویژه و متفاوت و طراحی زیبا برای غرفه خود با هدف معرفی پروژه عظیم مجموعه تجاری تفریحی میکا مال مورد استقبال خوب و کم نظیر سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و بازدید کنندگان قرار گرفت.

از دیگر نکات حائز اهمیت که در غرفه میکا مال توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرد، معرفی کامل فعالیتهای مجموعه و پاسخگویی مناسب کارشناسان به سوالات مراجعین بود.

مدیر عامل شرکت پارس میکا کیش که در این نمایشگاه حضور مستمر داشت، این پروژه را یک طرح ملی در جزیره کیش و ایران اسلامی نامید و گفت: کیش دارای پتانسیل های ویژه‌ای برای جذب سرمایه است و میکا مال توانسته از آخرین دستاوردهای مهندسی موجود در سطح بین المللی استفاده کنند.

وی افزود: وجود یکی از بزرگترین آکواریوم های حوزه خلیج فارس و اولین تله کابین ساحلی ایران و دیگر امکانات تفریحی منحصر به فرد در این پروژه عظیم خود بیانگر این است که می توان بهره برداری صحیح در جهت رشد و توسعه در رقابت کیش زیبا با دیگر نقاط دنیا داشته باشد.



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