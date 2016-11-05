جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان درجه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان، جلال الدینی مراد در نشست هم اندیشی صاحبان جایگاه های عرضه سوخت ناحیه مرکزی با مسئولان شرکت، اظهارداشت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تنها یک وظیفه مهم دارد و آنهم ارتقای خدمت به مردم به عنوان مشتریان است.

وی افزود: اینکه بر ارتقای خدمات تاکید می شود از این بابت است که در حال حاضر با زحمات مدیران جایگاه های عرضه سوخت و مجتمع های خدمات رفاهی اقدامات خوبی در سطح استان و ناحیه مرکزی انجام شده اما بدون تعارف باید گفت این پایان کار نیست و ما نباید در این نقطه متوقف شویم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: مصرانه از همکاران طرح درجه بندی خواسته ایم بر اساس مقررات و چک لیست های موجود کوچکترین خدمت و ابتکار متفاوت که مورد رضایت مردم باشد را از نظر دور ندارند تا همگان با انگیزه بیشتری در جهت جلب رضایت مشتریان خود باشند.

در ادامه معاون بازرگانی منطقه هرمزگان نیز با ارایه گزارشی از روند برگزاری طرح درجه بندی جایگاه های عرضه سوخت در استان گفت: هماهنگی خوبی بین شرکت و مسئولان جایگاه ها وجود دارد و با طرح هایی که در سطح کشوری توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درحال اجراست امیدواریم هم رضایت جایگاه داران و هم رضایت مردم به نحو مطلوبی تامین شود.

رئیس ناحیه مرکزی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در ادامه این هم اندیشی با انتقاد از مشارکت ضعیف بخش خصوصی در زمینه سرمایه گزاری برای احداث جایگاه های عرضه سوخت و طرح برندسازی، گفت: سیاست های شرکت در جهت واگذاری امور به خود مردم است و شرکت های بزرگ در بخش خصوصی فرصت مناسبی دارند تا با ورود تخصصی در این عرصه سرمایه گذاری کنند.