ایران صاحب نشان حلال شد/ ۵ واحد تولیدی نشان حلال گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمان به عنوان عضو موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی و یکی از اعضای اسمیک، در زمینه تصویب استاندارد غذای حلال در کشورهای اسلامی تلاش بسیاری داشته تا غذای حلال با یک استاندارد واحد مورد قبول همه قرار گیرد.

همه کشورها علامت اختصاصی حلال خود را معرفی کرده‌اند و تا زمانی که علامت مشترک کل کشورهای اسلامی تدوین نشود، کشور ما نیز باید علامت خاصی داشته باشد، زیرا علامت استاندارد در تفاهم نامه کشورها به رسمیت شناخته می شود تا با ارائه علامت حلال بتوانیم موفقیتی در چرخه تجارت داشته باشیم.

به همین منظور و با هدف یکپارچگی، نشان استاندارد حلال به تایید و تصویب شورای سیاستگذاری و راهبردی تجارت محصولات و خدمات حلال رسید و از این پس محصولات حلال ایران با این نشان در ایران و سایر کشورها قابل تشخیص است.