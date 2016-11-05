به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضیزاده هاشمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکلات در حوزه بهداشت، نبود هماهنگی در بخشهای مختلف است و در خصوص پرداخت بدهی بیمهها نیز با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه مدت یک سال است که بیمه پولی پرداخت نکرده در حال حاضر ما از این سازمان طلبکار هستیم و درعینحال به تهیهکنندگان دارو، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، پرستاران ،پزشکان و پیراپزشکان بدهکاریم و این عدم پرداخت، مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی در خصوص زمانبر شدن پرداخت بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مدت یک سال است که بیمه سلامت هیچ پرداختی به این دانشگاه نداشته و همچنین بیمه تأمین اجتماعی باوجود دریافت حق بیمه از بیمهشدگان، هنوز هیچ پرداختی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد نداشته است.
قاضیزاده تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی از سال گذشته نیز مبلغ قابلتوجه هزار و پانصد میلیارد تومان را بهکل بیمارستانهای کشور بدهکار است که لازم است دولت در این خصوص ورود پیداکرده و بیمهها را طبق قانون موظف به پرداخت بدهی معوقه خود کند.
وی بابیان اینکه به دلیل اجرا نشدن صحیح قانون، این مشکلات به وجود آمده است ادامه داد: در قانون ذکرشده است که ۶۰ درصد از بدهی بیمهها باید دو هفته بعد از دریافت اسناد پرداخت شود و ۴۰ درصد مابقی هزینهها نیز ظرف ۳ ماه توسط بیمهها تسویه شود و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه میشود.
وزیر بهداشت و درمان اضافه کرد: بیمهها نهتنها این قانون را رعایت نکرده بلکه اقدام به تشویش اذهان عمومی علیه دولت و بیمارستانها کرده، بیانه صادر میکنند و مسیرهای اشتباه را برای توجیه کردن خود در تأخیر پرداختها معرفی میکنند.
نظر شما