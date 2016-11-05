حمله ارتش سوریه به مواضع گروه های مسلح در غرب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، درگیری ها میان گروه های مسلح و تروریستی با نیروهای ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه در ادامه حملات خود علیه گروه های مسلح، مواضع عناصر مسلح در منیان و منطقه ۱۰۷۰ واقع در غرب شهر حلب را هدف حملات خود قرار داد.

هدف از این حمله نیروهای ارتش سوریه، زمینه سازی برای کلید خوردن حمله سنگین زمینی به حومه این مناطق در روزهای آتی اعلام شده است.

عناصر مسلح حاضر در منطقه خان الشیخ واقع در حومه جنوبی دمشق پایتخت سوریه خواستار خروج از این منطقه به سمت ادلب شده اند.

این اقدام عناصر عضو گروه های مسلح به این دلیل صورت می گیرد که نیروهای ارتش سوریه منطقه خان الشیخ را تا ادلب تحت محاصره خود درآورده اند.