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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۴

حیدرالعبادی:

سر داعش را قطع خواهیم کرد/اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم

سر داعش را قطع خواهیم کرد/اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم

نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی خطاب به اهالی موصل تاکید کرد که ما به زودی سر داعش را قطع خواهیم کرد و شما در امنیت هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق از خطوط عملیاتی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، «حیدرالعبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی خطاب به اهالی موصل تصریح کرد: شما در امنیت هستید و از چنگ داعش آزاد خواهید شد. نیروهای ما مراقب شما هستند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تاکید کرد: ما به زودی سر داعش را قطع خواهیم کرد. تروریست ها باید سلاح خود را بر زمین بگذارند. زیرا هیچ جایگاهی در کشور ندارند. عملیات نظامی ما طبق برنامه پیش می رود.

نخست وزیر عراق در پایان بیان داشت: برخی در صدد ایجاد تفرقه هستند اما ناکام مانده اند. در حال حاضر عراقی ها با وحدت خود دستاوردها و پیروزی های بسیاری را کسب کرده اند. اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم و پاسخ هر تجاوزی را خواهیم داد.

کد مطلب 3816179

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