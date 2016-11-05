۳ تبعه خارجی ربوده شده در لیبی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، چند تبعه کشورهای خارجی پس از آزادی از چنگ عناصر مسلح در کشور آفریقایی لیبی به وطن خود بازگشتند.

بر اساس این گزارش، ۲ تبعه ایتالیا به نام های «دانیلو کالونیگو» و «برونو کاکاتشی» به همراه یک تبعه کانادایی به نام «فرانک بوکیا» با تلاش های مقامات امنیتی لیبی پس از گذشت ۷ هفته از ربوده شدنشان، آزاد و به ایتالیا بازگشتند.

در همین راستا نائب رئیس دولت وفاق ملی لیبی نیز بیان کرد: دستگاه های امنیتی ما پس از همکاری با طرف ایتالیایی، موفق به رصد و پیگیری این افراد ربوده شده شدند و در نهایت آنها را آزاد کردند.

گفتنی است، این افراد در مناطق مرزی لیبی در کارگاهی متعلق به یک شرکت ایتالیایی کار می کردند که هدف حملات گروه های مسلح قرار می گیرند و توسط آنها ربوده می شوند.