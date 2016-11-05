ارتش مصر ۲۴ عنصر مسلح را در صحرای سینا به هلاکت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش مصر موفق شدند ده ها تَن از عناصر مسلح را در مناطق این کشور به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش ارتش مصر ۲۴ عنصر مسلح را در جنوب العریش و مشارف در مرکز صحرای سیناء و همچنین جنوب الشیخ زوید و رفح به هلاکت رساند و شماری دیگر را نیز زخمی کرد.

گفتنی است، گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.